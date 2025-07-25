В Подмосковье более 1 тыс детей-сирот обрели семью в 2025 году

В Московской области основной акцент социальной политики направлен на устройство детей-сирот в семьи, а не на их размещение в учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Три года назад мы закрыли детские дома, и сейчас 98% детей воспитываются в приемных и гостевых семьях. Остальные дети находятся в семейных центрах, в основном это те, кто нуждается в круглосуточном медицинском обслуживании. С начала года в семьи было устроено чуть более 1 тыс. детей-сирот из нашего региона», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В регионе 21 тыс. детей-сирот. Для подготовки приемных родителей в регионе работает 49 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Специалисты службы сопровождения работают над тем, чтобы каждая семья, принявшая ребенка, получила всестороннюю помощь.

Кроме того, для приемных семей в регионе предусмотрены ежегодные и ежемесячные выплаты, а для детей-сирот в Подмосковье действует ряд других мер поддержки: обеспечение жильем после совершеннолетия, бесплатный проезд по территории Подмосковья и Москвы, компенсация за отдых. А для тех, кто учится в колледжах и вузах — ежемесячная стипендия губернатора Московской области.

Узнать больше информации можно на портале usynovite.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.

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