В Подмосковье бойцы СВО и их семьи могут воспользоваться услугой «Защитники Отечества»

На регпортале для участников СВО, ветеранов боевых действий, военной службы и членов их семей, проживающих в Подмосковье, доступна комплексная услуга «Защитники Отечества». Теперь по одному заявлению можно оформить до 17 госуслуг онлайн. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря комплексной услуге больше не надо оформлять отдельные заявки на льготы — достаточно лишь заполнить одно заявление, по которому можно получить сразу до 17 услуг. Например, получить карту жителя Подмосковья, оформить компенсацию за ОСАГО или зачислить ребенка в детский сад», — прокомментировала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В рамках одного заявления можно получить такие услуги: социальная карта жителя региона, компенсация по оплате ЖКУ, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям гражданам, компенсация за телефон, признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, компенсация ОСАГО, единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками, ежегодная денежная выплата инвалидам СВО, выплата на приобретение технических средств реабилитации, внеочередное зачисление в детсад, запись в школу (перевод), кружки и секции, заключение договора о подключении в рамках догазификации, бесплатное двухразовое горячее питание для студентов, льготное питание школьникам, бесплатное внеочередное зачисление на продленку обучающихся 1-6 классов и освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком (детьми).

«Для удобства пользователей мы внедрили в услугу умные сервисы, которые помогут облегчить процесс оформления заявления. Система самостоятельно проверит право заявителя на получение всех мер социальной поддержки в составе комплексной услуги, автоматически заполнит сведения о детях из личного кабинета Госуслуг или информационной системы Министерства социального развития, поможет выбрать доступную образовательную организацию. А сервис интерактивной карты определит статус участия земельного участка в программе догазификации», — добавила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Защитники Отечества» доступна в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты».

Предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней. Чтобы ей воспользоваться, нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.