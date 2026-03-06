В Подмосковье бойцы СОБР Булат отработали штурм здания

сегодня в 15:12

Сотрудники СОБР «Булат» главного управления Росгвардии по Московской области провели тактико-специальные занятия по нейтрализации вооруженных преступников в здании, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Основной задачей тренировки стала отработка алгоритма действий штурмовых групп при проведении специальных мероприятий в помещении. Бойцы совершенствовали взаимодействие в боевых порядках и применение современных технических средств разведки.

По легенде учений, в одном из помещений укрылись вооруженные злоумышленники. Для оценки обстановки использовались беспилотные летательные аппараты, которые передавали информацию о местонахождении условных преступников.

Согласно сценарию, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. В ведомстве подчеркнули, что такие занятия позволяют офицерам спецподразделения повышать тактическую подготовку, отрабатывать взаимодействие и эффективно применять современные технологии при выполнении служебно-боевых задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.