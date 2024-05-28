В Подмосковье благоустроят более 470 «народных троп» протяженностью 40 км

Программа «Пешком» направлена на благоустройство протоптанных жителями маршрутов на территории Подмосковья. Места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбираются исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Мы понимаем, насколько важны удобные пешеходные маршруты для наших жителей. Программа «Пешком» делет перемещение по городу удобнее и безопаснее. Асфальтобетонная смесь закуплена, катки и оборудование готовы к работе. Всего планируется благоустроить более 470 пешеходных коммуникаций в 46 городских округах общей протяженностью 40 км. На сегодняшний день завершены работы на 121 пешеходной тропе», — отметил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ознакомиться с перечнем адресов и сроками проведения работ можно на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Места проведения работ по обустройству пешеходных дорожек определялись на основе запросов и предпочтений жителей, а также реальной необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.