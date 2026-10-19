В Подмосковье благоустроили более 1 тыс пешеходных дорожек

Работы по программе «Пешком» завершили на 1009 участках Московской области. План на 2026 год включает 1043 адреса, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье завершается программа «Пешком», которая превращает протоптанные жителями грунтовые тропы в безопасные асфальтированные тротуары. На 375 участках плитку заменили асфальтобетоном, еще по 634 адресам создали новые маршруты. На 11 адресах работы продолжаются, на 19 — пока не начались.

Рабочие готовят песчано-гравийное основание, устанавливают бордюры и укладывают асфальт. Ширина дорожек обычно составляет 1,5–2 метра.

Благоустройство полностью завершили в 50 муниципалитетах: Балашиха, Богородский, Бронницы, Власиха, Волоколамский, Воскресенск, Восход, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайский, Молодежный, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Раменский, Реутов, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Электросталь.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 043 пешеходные коммуникации», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Министр пояснил, что программа включает создание дорожек и ремонт существующих маршрутов с заменой изношенной плитки. Адресный перечень сформировали по заявкам жителей. Приоритет отдают тропам рядом с социально значимыми объектами — школами и больницами.

Адресный перечень благоустройства на 2026 год доступен на сайте министерства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.