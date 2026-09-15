В Подмосковье благоустроили 940 пешеходных маршрутов

В Подмосковье подрядчики благоустроили 940 пешеходных коммуникаций в рамках программы, рассчитанной на 1 037 объектов в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Программа благоустройства пешеходных коммуникаций в Подмосковье выполнена на 90%. Подрядные организации привели в порядок 940 народных троп под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На 362 объектах плиточное покрытие заменили асфальтобетонным. Еще на 578 объектах создали новые маршруты или отремонтировали существующие дорожки. Работы включают подготовку песчано-гравийного основания, установку бордюрного камня, укладку износостойкого покрытия и обустройство съездов. Ширина троп обычно составляет от 1,5 до 2 метров.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения. В приоритете — обустройство троп вблизи социально значимых объектов — школ и больниц», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Адресный перечень благоустройства пешеходных зон на этот год опубликован на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.