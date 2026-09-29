В Подмосковье благоустроили 379 дворов по программе «Чистый регион»

Благоустройство 379 дворов завершили в Подмосковье с начала 2026 года по программе «Чистый регион». Еще в 38 дворах работы продолжаются, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В 2026 году по программе «Чистый регион» планируют благоустроить 425 дворов Подмосковья. Работы завершили в 379 дворах, еще в 38 они продолжаются. Программу реализует министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Благоустройство включает обновление асфальта на проездах и тротуарах, обустройство парковочных мест, озеленение, установку скамеек и урн.

В 32 муниципалитетах запланированные работы полностью выполнили: Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Долгопрудный, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Кашира, Клин, Королев, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Лыткарино, Можайский, Молодежный, Мытищи, Наро-Фоминск, Павлово-Посадский, Пушкинский, Раменский, Рузский, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Шатура и Щелково.

«Мы стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Адресный перечень благоустройства на 2026 год опубликован на сайте министерства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.