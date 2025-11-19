В Подмосковье бердвотчинг становится популярным занятием для молодых

Орнитологи и бердвотчеры Московского региона оказались самыми активными в России участниками проекта по учету зимующих птиц «Российская зима 2025-2026». Проект в рамках Евроазиатского Рождественского учета стартовал 12 ноября, в Синичкин день, и за неделю любители птиц Подмосковья и Москвы провели уже более 700 наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Приятно, что Московский регион лидирует не только по количеству наблюдаемых птиц, но также по числу участников и количеству отмеченных видов, а последних уже набралось более сотни. Еще приятнее тот факт, что год от года бердвотчинг становится все более популярным, особенно у молодых людей, которые сочетают пользу пеших прогулок со сбором ценной информации для экологов и биологов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Участники подвели предварительные итоги. Топ-5 наблюдаемых видов с большим отрывом возглавила большая синица, далее следуют огарь, кряква, лазоревка и серая ворона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.