сегодня в 13:57

В Подмосковье «белые хакеры» проверят региональный портал торгов на уязвимость

Подмосковье запускает краткосрочную программу багбаунти. Пройти оценку уровня защищенности предстоит единому порталу торгов Московской области ЕАСУЗ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Программа багбаунти поможет выявить возможные угрозы безопасности портала торгов Московской области и заранее принять меры для их устранения. Это, в свою очередь, повысит защиту цифрового сервиса от киберугроз и позволит избежать потенциального ущерба», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Багбаунти — это публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение. Принять в ней участие могут граждане РФ старше 18 лет, которые зарегистрированы на платформе Standoff 365 Bug Bounty.

Тестирование единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ будет проходить до 30 сентября 2024 года.

Присоединиться к программе можно по ссылке: https://bugbounty.standoff365.com/programs/easuz/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.