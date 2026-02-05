В Подмосковье автовладельцы заплатят 875 тыс рубл штрафов за неправильную парковку

В январе в Московской области 170 автовладельцев оштрафовали на общую сумму 875 тысяч рублей за парковку у контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Нарушения фиксировали благодаря обращениям жителей через приложение «Народный инспектор». Граждане направляли фото- и видеодоказательства случаев, когда припаркованные машины мешали подъезду мусоровозов и вывозу отходов.

Больше всего нарушителей выявили в Одинцовском округе — 32 случая, Ленинском — 24, Химках — 23, Королеве — 23 и Дмитровском — 12.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что «Народный инспектор» — удобный инструмент для фиксации подобных нарушений. Приложение создано на базе «Добродела» и позволяет жителям самостоятельно сообщать о парковке на газонах, у контейнерных площадок и других нарушениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.