В Подмосковье арбитражные управляющие смогут получать данные о технике должников онлайн

На портале госуслуг Московской области заработал цифровой сервис, позволяющий арбитражным управляющим в течение суток получать сведения о технике, зарегистрированной за должниками, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения данных арбитражный управляющий подает запрос через сервис. Система автоматически проверяет его полномочия и сведения о должнике в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. После подтверждения сервис запрашивает информацию о технике, и в течение суток в личный кабинет заявителя поступает справка, подписанная электронной подписью, пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис позволяет бесплатно получать сведения о самоходных машинах, зарегистрированных в управлении Гостехнадзора Московской области на должника в рамках дел о банкротстве. Также на портале доступна комплексная услуга, которая дает возможность по одному заявлению получить подробные сведения о должниках и их имуществе от региональных органов и муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.