В Подмосковье активно внедряются современные методы в работе с семьями в кризисе

14 ноября в Егорьевске на базе семейного центра помощи семье и детям «Преображение» состоялось открытие стажировочной площадки для кураторов проекта «Дети в семье» из 21 субъектов РФ. Темой встречи стало обсуждение деятельности службы «Дети в семье», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В регионе активно внедряются современные методы в работе с семьями в кризисе. Реализация нововведений осуществляется в рамках пилотного проекта 0-4 «Дети в семье». Его цель — повышение устойчивости семей с детьми в возрасте до 4-х лет в преодолении трудной жизненной ситуации.

Мероприятие призвано продемонстрировать опыт Московской области в сфере выявления, профилактики и устранения семейного неблагополучия на ранних стадиях.

Спикерами встречи выступили заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко, заместитель руководителя отдела по реализации программы «Дети в семье» Михаил Лодыгин. Кроме того, в работе площадки приняли участие специалисты ведомств, муниципалитетов и учреждений, ответственных за профилактику социального сиротства в регионе. Модератором площадки выступила заместитель директора ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы», руководитель службы «Дети в семье» Анна Тихонова.

В своем выступлении Анна Тихонова осветила ключевые направления деятельности службы «Дети в семье» в Подмосковье.

«Главной задачей нашей Службы является оказание постоянной консультативной и методической помощи специалистам, которые работают с кризисными семьями. На данный момент мы взаимодействуем с более чем 30 организациями, в которых пребывают дети до 4-х лет. Особое внимание уделяется поддержке специалистов на супервизорских сессиях. На них мы рассматриваем самые сложные случаи и показываем, как можно реально помочь детям и их семьям», — подчеркнула Анна Тихонова.

Она сообщила, что комплексная работа по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия реализуется в Подмосковье с 2022 г. С момента запуска службы в августе 2024 г. мониторинг информации о малышах, которые временно находятся в социальных учреждениях, проводится ежедневно. Каждый случай изъятия ребенка из кровной семьи в Подмосковье рассматривается индивидуально. План работы по выводу родителей в ресурсное состояние включает комплекс мер по разным направлениям. Так, например, супругам может быть предоставлена психологическая поддержка, помощь в лечении зависимостей, содействие в трудоустройстве. В некоторых случаях семье может быть назначен внешний наставник, а также оказана благотворительная помощь. Для достижения этих целей специалисты Подмосковья активно сотрудничают с социальными партнерами и различными социально ориентированными некоммерческими организациями, которые готовы помочь семьям в кризисной ситуации.

Служба «Дети в семье» начала свою работу в Московской области в августе 2024 года в рамках пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет». Инициатором этого проекта стала Мария Львова-Белова — уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал этот проект. Региональным координатором выступает ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.