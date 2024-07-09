В Подмосковье активно развиваются отраслевые объединения бизнеса

Бизнес сам создает отраслевые объединения, если это выгодно. С таким мнением на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2024» выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Отраслевые индустриальные парки выгодны бизнесу — это площадки, где компании не конкурируют, а кооперируются. При этом сами процессы кооперации проходят естественно: если бизнесу выгодно, если это окупаемо — бизнес сам создаст отраслевое объединение. Для этого не нужно дополнительных стимулирующих инструментов от государства, не нужно бизнес искусственно «загонять» в отраслевые парки. Для развития отраслевых объединений нужно просто дать бизнесу возможность работать и объединяться, а государственным институтам — профессионально выполнять свою работу в части привлечения и сопровождения инвесторов», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Например, в Московской области успешно функционирует индустриальный парк ТОС, созданный на базе химического завода АО «ПО «Тонкий Органический Синтез». В индустриальном парке размещено более 30 резидентов, многие из которых работают в сфере химической промышленности. Фактический объем привлеченных на территорию парка инвестиций составляет около 390 млн рублей.

Подмосковная особая экономическая зона «Исток», которая образована на базе ведущего российского предприятия в области СВЧ-электроники АО «НПП «Исток» им. Шокина», также стала точкой притяжения для компаний, работающих в сфере разработки и внедрения продукции на основе технологий СВЧ. В ОЭЗ работают 25 резидентов, суммарный объем привлеченных инвестиций в их проекты составляет более 67 млрд рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.