В Подмосковье активизировались змеи из-за теплой погоды

Нынешняя жара в регионе стала следствием активности рептилий, среди которых есть и змеи. Жители Подмосковья ни единожды присылали фото и видео ужей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По мнению специалистов, сейчас у ужей проходит сезон размножения, многие змеи готовы принести потомство и ищут укромное место для откладки яиц, поэтому зачастую появляются на виду и могут заползать в дома. Обычно ужи обустраивают свои «гнезда» в кучах навоза или стогах сена, где температура держится на высокой отметке, однако из-за застройки естественной среды обитания змеям приходится заглядывать на садовые участки и обходиться компостными кучами.

Герпетологи напоминают, что различить между собой безобидного ужа и гадюку достаточно просто: на голове ужа есть характерные желтые «очки», к тому же голова у него округлая, а у гадюки — треугольная, зрачки у безобидной рептилии — круглые, а у ядовитой — сплюснутые вертикальные (как у кошки).

«Нужно помнить, что обыкновенный уж и гадюка занесены в Красную книгу Московской области и их уничтожение строго запрещено. Если вы обнаружили у себя на участке незваную гостью лучше не приближаться к ней, змея уползет сама. При обнаружении рептилии в доме или ее кладки можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 112», — добавили специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.