В Подмосковье активизировались оленьи кровососки

С наступлением осени природа Подмосковья претерпевает изменения: желтеют листья, остывает вода в озерах, начинается новый грибной сезон. Однако этот период также характеризуется повышенной активностью кровососущих насекомых. Одно из таких недремлющих и не самых приятных — оленья кровососка, появляющееся с началом гона лосей и доставляющее неудобства сохатым. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Насекомое обитает преимущественно в заболоченных местностях вблизи лесных массивов, где водятся крупные дикие животные. Выбор не случаен, ведь паразитируют они именно на крупных животных, в частности на лосях, доставляя им раздражение и вынуждая их покидать привычные места обитания и выходить из лесов на поля, трассы и в населенные пункты. Особенно активно это насекомое в первых месяцах осени — сентябре и октябре», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В случае отсутствия поблизости подходящего дикого животного, оленья кровососка может напасть и на человека. Несмотря на то, что ее укус не представляет серьезной угрозы для жизни и здоровья человека, он может вызвать индивидуальные неприятные ощущения, такие как зуд, покраснение и раздражение кожи.

Многие называют этих кровососок лосиными клещами и меры предосторожности такие же, как и от последних. При походе в лес использовать репелленты, одевать плотную одежду с длинными рукавами и брючинами (обязательно заправить), а также не забывать головной убор. Не забываем и про визуальный осмотр на наличие «пассажиров» после похода за грибами и простой прогулки.

«Соблюдая простые правила предосторожности, прогулка по осеннему лесу будет полезна и приятна. Не забывайте, что природа чудесна, а наша внимательность — залог комфортного отдыха», — заключил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.