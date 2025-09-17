В Подмосковье аграрии собрали более 500 тыс тонн зерна

На полях Московской области подходит к завершению уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Аграрии уже обработали 144 тыс. га — это около 88% от плановых 170 тыс. Средняя урожайность в этом году выросла на 23% — до 37,6 центнеров с га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Теплая осень и отсутствие осадков благоприятно сказываются на уборочной кампании яровых культур: сухая почва обеспечивает высокую проходимость техники и снижает риск потерь при обмолоте. Сельхозтоваропроизводители уже намолотили почти 543 тыс. тонн зерна — на 60 тыс. тонн больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полностью готова к приему урожая: функционирует 131 сушильный комплекс общей производительностью свыше 2 тыс. тонн зерна в час, обеспечивая его подготовку к хранению и переработке. Объем зернохранилищ превышает более 1,1 млн тонн единовременного хранения», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В регионе также продолжается уборка масличных культур, овощей открытого грунта и картофеля. На сегодняшний день намолочено 60,8 тыс. тонн масличных, собрано 65,4 тыс. тонн овощей и 108,1 тыс. тонн картофеля — на 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.