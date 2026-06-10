В Подмосковье 94% госуслуг перевели в онлайн с 2021 года

В Московской области с 2021 года вдвое увеличилось число онлайн-услуг, сегодня в электронном виде оказывают 94% государственных и муниципальных сервисов. Итоги реализации народной программы «Единой России» подвели на форуме «Есть результат!», сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Народная программа «Единой России», сформированная в 2021 году, направлена на укрепление социальной сферы и повышение доступности услуг. За прошлый год фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив для ее реализации. Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что работа велась в тесной связке с правительством, а все мероприятия были синхронизированы с государственными программами и обеспечены ресурсами.

Отдельное внимание уделено поддержке семей с детьми, пожилых людей, инвалидов и участников боевых действий. Единое пособие получают родители более девяти миллионов детей и свыше 120 тысяч беременных женщин. С 2021 года почти 1,5 миллиона малообеспеченных граждан заключили социальный контракт, который помогает открыть свое дело или найти работу.

Московская область остается в числе лидеров по цифровизации. По словам секретаря регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, региональный портал госуслуг объединяет более 8,7 миллиона пользователей, а нагрузка на МФЦ снизилась почти на 40%. В онлайн-формате доступны выплаты, пособия, путевки и оформление участков для многодетных.

Особенно востребована телемедицина. С начала года в Подмосковье проведено более 2 миллионов дистанционных консультаций — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Раменском округе за прошлый год состоялось свыше 300 тысяч таких приемов.

«Развитие этого направления делает медицину доступной для маломобильных граждан и жителей удаленных территорий. Телемедицинские консультации разгружают прием в поликлинике и помогают врачам», — рассказала заведующая городской поликлиникой №1 Ирина Леонова.

В настоящее время партия собирает предложения в новую народную программу на следующие пять лет. В Московской области инициативы внесли более 150 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.