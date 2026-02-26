В Подмосковье 88% учителей информатики применяют ИИ

Съезд учителей информатики прошел в Областном технолицее имени Долгих в Истре и собрал около 750 участников очно и онлайн. Педагоги обсудили развитие ИТ-образования и внедрение искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Первый съезд учителей информатики приурочили к 40-летию преподавания предмета в школах. Участники рассмотрели вопросы внедрения искусственного интеллекта, современные методики обучения, междисциплинарность и задания ЕГЭ повышенной сложности.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что интерес школьников к ИТ-направлениям стабильно растет.

«Сегодня в Подмосковье работает более 200 предпрофессиональных ИТ-классов, где обучаются свыше 7 тысяч старшеклассников. В системе дополнительного образования действует более 4,7 тысячи технических и цифровых кружков с охватом более 97 тысяч детей. Более тысячи учителей уже прошли обучение по базовому использованию ИИ-инструментов, в ближайшее время начнется подготовка на продвинутом уровне», — прокомментировала Болатаева.

По данным директора по региональному развитию Яндекс Образования Вадима Жукова, 88% учителей информатики в Московской области уже применяют ИИ в работе. Чаще всего технологии используют для генерации идей и тем занятий (60%), подготовки индивидуальных заданий (50%), поиска материалов и разработки планов уроков (36%). При этом 81% педагогов рекомендуют коллегам освоить инструменты искусственного интеллекта.

В марте в библиотеке региональной системы «Моя школа» появится контент Яндекс Учебника по информатике. На съезде также наградили пять победителей регионального рейтинга проекта «Кадровый резерв» за высокий профессионализм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.