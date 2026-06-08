В Подмосковье 8–10 июня ожидается III класс пожароопасности

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Пожарная обстановка в лесах Подмосковья остается стабильной: 7 июня возгораний не зафиксировано. С 8 по 10 июня в регионе прогнозируется III класс пожарной опасности, местами — II класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

7 июня на территории гослесфонда Московской области лесных пожаров не зарегистрировано.

8 июня на всей территории региона ожидается III класс пожарной опасности. 9 июня III класс сохранится на большей части Подмосковья, при этом в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах прогнозируется II класс.

10 июня III класс пожарной опасности также ожидается на большей части области. В Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Ногинском лесничествах установится II класс.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 25–33 градуса, ночью — плюс 13–18 градусов. Осадков не прогнозируется, ожидается почти безоблачная погода.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.