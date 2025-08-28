В Подмосковье 8 сентября стартует проект «Знание.Спорт»

8 сентября стартует проект «Знание.Спорт», направленный на повышение осведомленности школьников о спортивных достижениях страны и формирование здорового образа жизни, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Проект охватит все регионы страны и будет направлен на учеников 6–11 классов общеобразовательных школ.

В рамках проекта запланированы различные мероприятия, включая лекции, кинопоказы и викторины. Школы смогут организовать просветительские мероприятия, используя методические материалы, подготовленные организацией «Знание». Участие в проекте даст возможность образовательным организациям войти в число 50 самых активных участников. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта.

К проекту также присоединятся выдающиеся спортсмены и общественные деятели, которые поделятся своим опытом и знаниями с участниками. Среди тем, с которыми можно выступить: «Гонки дронов. Как Россия стала лидером фиджитал спорта», «Готов к труду и обороне. Проверь, на что ты способен!», «Здоровый образ жизни. Простые привычки, которые меняют жизнь», «История побед. Викторина о российском спорте и спортивных достижениях россиян», «Спорт и спортивные герои. Кинолекция о жизненном пути звезд отечественного спорта».

Мероприятия проекта продлятся до 31 октября. Рейтинг самых активных школ будет сформирован в начале ноября, а победители получат комплекты спортивного инвентаря.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.