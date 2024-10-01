В Подмосковье 8 октября пройдет областной чемпионат по настольной игре

В Московской области в музее «Новый Иерусалим» 8 октября состоится областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Проведение чемпионата приурочено к 95-летию региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Настольная игра была выпущена Мособлдумой в год 30-летия подмосковного парламента. Игровой процесс позволяет в интерактивной форме изучить историю и культурные особенности всего региона.

Поиграть в настольную игру можно в муниципальных школах, библиотеках и молодежных центрах, а также в колледжах и вузах.

Как рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, уже в этом году, в юбилей Подмосковья, будет проведен первый областной чемпионат по игре. В состязании сразятся команды школьников со всех городских округов.

«До 2 октября проходит муниципальный этап: команды из разных школ соревнуются друг с другом. Победитель от каждого округа выйдет на региональный этап чемпионата. В состязании уже участвуют более 20 округов и свыше 100 школ», — рассказал директор центра дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Московской области Юрий Макеев.

Механика игры, как отметила Самединова, несложная — капитан располагается за основным игровым столом, команда — за спиной капитана, на столах для капитанов находится основное игровое поле, на столах для команд игровые планшеты — копилки правильных ответов и карточки с номером команды и дополнительной информацией.

«У ведущего хранятся правильные ответы и жетоны, которые выдаются в случае правильного ответа. Команда, которая набрала наибольшее количество баллов во время игры, становится победителем. Каждый участник регионального чемпионата не уедет с пустыми руками — все получат памятные подарки, а победителей и призеров ждут специальные призы, которые наполнены любовью к нашему Подмосковью», — добавила Линара Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.