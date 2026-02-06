В Подмосковье 8 февраля пройдут экоакции по сбору вторсырья

Волонтеры экологических объединений организуют 8 февраля в Подмосковье акции по сбору макулатуры, пластика и других отходов для переработки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В воскресенье, 8 февраля, в различных округах Подмосковья пройдут экологические акции по сбору вторсырья. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, пакеты, пленку, а также мелкие и редкие отходы для дальнейшей переработки.

Мероприятия состоятся в Дмитрове (ул. Профессиональная, д. 27, с 11:00 до 12:00), Солнечногорске (Менделеево, ул. Куйбышева, д. 1, гараж № 274, с 11:00 до 12:00), Мытищах (ул. Мира, д. 32/2, с 12:00 до 14:00) и Пушкинском округе (Ивантеевка, мкр. Голландский квартал, д. 26к2, с 12:30 до 14:00).

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что число жителей, вовлеченных в экологическую повестку, постоянно растет. Особое внимание уделяется просветительской работе с молодежью и взрослыми.

Организаторы подчеркивают, что все собранные отходы будут отправлены на специализированные предприятия для переработки и повторного использования. Акции направлены на повышение экологической культуры и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Принять участие может любой желающий независимо от возраста.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.