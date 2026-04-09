В Подмосковье 8 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров на территории лесного фонда Московской области 8 апреля не зарегистрировано. С 9 по 11 апреля в регионе прогнозируется преимущественно I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 9 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах прогнозируется II класс.

10 и 11 апреля на всей территории Московской области установится I класс пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов, ночью — от минус 5 до плюс 1 градуса. Ожидается облачная погода с прояснениями, сильный ветер, возможен мокрый снег.

В комитете напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.