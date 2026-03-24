В Подмосковье 75 человек досрочно сдали ЕГЭ по русскому

Досрочный экзамен по русскому языку прошел 24 марта в Подмосковье. В нем приняли участие 75 человек, для которых открыли три пункта проведения экзамена в Балашихе, Красногорске и Подольске, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен состоялся в рамках досрочного периода ЕГЭ. Он предназначен для студентов колледжей и выпускников 11 классов, которые по уважительным причинам не могут сдавать экзамены в основной период.

Пункты проведения экзамена оборудовали в соответствии с установленными требованиями. В аудиториях велось видеонаблюдение, а печать и сканирование контрольных измерительных материалов осуществлялись непосредственно на месте. За соблюдением порядка следили общественные наблюдатели из числа родителей.

Продолжительность экзамена составила 3 часа 30 минут. Он прошел без нарушений. Результаты участники смогут узнать не позднее 6 апреля.

Всего на досрочный период ЕГЭ в регионе зарегистрированы 96 человек, из них 19 — выпускники 11 классов. Кампания стартовала 20 марта и продлится до 20 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.