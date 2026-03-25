В Подмосковье 7 тыс девятиклассников написали пробный ОГЭ

Региональное тренировочное тестирование по русскому языку в формате ОГЭ прошло 25 марта в Подмосковье, в нем приняли участие 7 тыс. девятиклассников. Работу выполнили по материалам формата 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональное тренировочное тестирование провели для диагностики уровня подготовки учащихся к основному государственному экзамену. Проверочная работа позволила оценить, насколько девятиклассники готовы к выполнению заданий итоговой аттестации по русскому языку и соблюдению установленных требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.