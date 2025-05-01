В Подмосковье 7 мая стартует акция по сохранению и восстановлению леса

7 мая стартует ежегодная акция по сохранению и восстановлению леса на территории Московской области, приуроченная к международной акции «Сад Памяти», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» (до 2024 года — нацпроекта «Экология»). Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Центральной площадкой в этом году станет Нестеровское участковое лесничество (GPS координаты 55.547233, 36.288120). Она расположена в Рузском муниципальном округе в 1,7 км от Можайского шоссе. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта.

Принять участие в ежегодной акции по сохранению и восстановлению леса можно в одном из подмосковных лесничеств:

Бородинское лесничество

п. Колычево (Можайский м. о.) — 55.465218, 36.010378;

п. учхоза Александрово (Можайский м. о.) — 55.513132, 35.754624;

Виноградовское лесничество

д. Хрипань (Раменский м. о.) — 55.6328, 38.1882;

Егорьевское лесничество

д. Семеновская (м.о. Егорьевск) — 55.3543972089, 39.140622126;

Звенигородское лесничество

д. Алексино (Рузский м. о.) — 55.547233, 36.288120;

Клинское лесничество

д. Ямуга (г.о. Клин) — 56.408715, 36.711581;

д. Ямуга (г.о. Клин) — 56.408178, 36.711416;

Наро-Фоминское лесничество

д. Сумино (г.о. Наро-Фоминский) — 37.042339, 55.574470;

Ногинское лесничество

г. Железнодорожный (г.о. Балашиха) — 55.766091, 38.002166;

Подольское лесничество

д. Вахромеево (г.о. Домодедово) — 55.343427, 37.782049;

«Русский лес» лесничество

д. Сидоренки (г.о. Серпухов) — 55.048357, 37.126556;

Д. Сидоренки (г.о. Серпухов) — 55.048469, 37.124187

Сергиево-Посадское лесничество

д. Слабнево (Сергиево-Посадский г. о.) — 56.343315, 38.322161;

Талдомское лесничество

п. г. т. Вербилки (Талдомский г. о.) — 56.549975, 37.577564.

Сбор участников — в 10:00.

Начало — в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.