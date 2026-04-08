В Подмосковье 7 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров 7 апреля в Московской области не зарегистрировано. С 8 по 10 апреля в регионе ожидается преимущественно I класс пожарной опасности, местами — II класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным лесной охраны, 7 апреля на территории лесного фонда Подмосковья возгораний не выявлено.

8 и 9 апреля на большей части региона прогнозируется I класс пожарной опасности. В Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах ожидается II класс. 10 апреля на всей территории Московской области установится I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит от минус 1 до плюс 5 градусов, ночью — от минус 6 до плюс 1 градуса. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сильный ветер, местами возможны дождь со снегом или снег.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.