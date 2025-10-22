В Подмосковье 6 месяцев ведется ИИ-контроль за парковкой на газонах

В Московской области уже 6 месяцев ИИ-технология фиксирует автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Через камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект распознает припаркованные на зеленых насаждениях автомобили и фиксирует их госномера. За полгода количество камер, подключенных к проекту, увеличилось с 250 до 518.

Искусственный интеллект анализирует видеопотоки, используя методы компьютерного зрения, мгновенно фиксирует нарушение, автоматически отправляет информацию на проверку и в случае подтверждения нарушения владельцу выписывается штраф.

С момента внедрения ИИ-технологии выявлено 440 случаев парковки на газоне, а по 70 из них уже вынесены постановления на общую сумму более 150 тыс. руб.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.