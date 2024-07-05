В Подмосковье 6 июля пройдет открытие лесопарка «Загорское море»

В эту субботу, 6 июля, в Сергиевом Посаде состоится открытие лесопарка «Загорское море» после масштабного благоустройства. Работы проходили в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

Территория лесопарка «Загорское море» располагается рядом с городским озером и западной частью города Сергиева Посада. Площадь благоустройства территории составляет 50 гектар.

«Мы завершили основные работы по благоустройству лесопарка «Загорское море». В эту субботу состоится его открытие. Перед нами стояла задача сделать территорию лесопарка комфортной и безопасной, а также создать условия для отдыха в любое время года, сохранив при этом природу. Это место всегда пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Подмосковья, которые регулярно приезжают на пляж озера, но сама территория леса долгое время не была обустроена и не имела инфраструктуры. Теперь лесопарк доступен для комфортного отдыха людей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках благоустройства были проведены работы по санитарной очистке леса, обустройство подъездной дороги, лыжной трассы и пешеходных троп. Кроме того, созданы зоны тихого отдыха с качелями. Территория оснащена системой видеонаблюдения, освещения, охраны и различными малыми архитектурными формами, такими как скамейки, урны, контейнерные площадки, парковые качели и воркаут.

При разработке плана благоустройства были определены зоны, где будет произведена очистка от поросли и неплодородной растительности. Газоны, которые были повреждены ранее или во время работ, были восстановлены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.