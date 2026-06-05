В Подмосковье 6 и 7 июня проведут экоакции по сбору вторсырья

Жители и гости Московской области смогут сдать вторсырье на переработку 6 и 7 июня. Волонтеры организуют пункты раздельного сбора в нескольких округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Участники акций смогут передать на переработку макулатуру, пластик, пакеты, пленку и другое вторсырье. На всех площадках организаторы помогут правильно отсортировать отходы и ответят на вопросы. Также к мероприятиям приглашают добровольцев, готовых присоединиться к волонтерам.

6 июня акции пройдут в Королеве (ул. Калинина, д. 6В — с 11:00 до 13:00; проезд Макаренко, д. 1 — с 11:00 до 12:00), Красногорске (Красногорский бульвар, д. 18 — с 15:00 до 16:00; Нахабино, ул. Королева, д. 8 — с 09:00 до 10:00), Одинцовском округе (ул. Маковского, д. 2 — с 12:00 до 13:00; Можайское ш., д. 8 — с 10:30 до 11:30), Раменском (ул. Гурьева, д. 15, к. 1 — с 11:00 до 13:00) и Черноголовке (ул. Первая, д. 9а — с 10:00 до 11:00).

7 июня пункты раздельного сбора откроются в Богородском округе (Ногинский район, п. Зеленый, ул. Школьная, д. 48 — с 09:30 до 11:00) и в Химках (ул. Германа Титова, д. 14к1 — с 12:00 до 13:00).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.