В Подмосковье 6 апреля стартует конкурс для работодателей СВО

Прием заявок на конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» откроется 6 апреля в Подмосковье. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели региона. Прием продлится до 15 июня, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

К участию приглашают организации, индивидуальных предпринимателей, а также филиалы и представительства компаний, работающие в регионе. Конкурс направлен на поддержку работодателей, создающих рабочие места для ветеранов боевых действий.

Жюри будет оценивать претендентов по десяти критериям. В их числе — численность трудоустроенных ветеранов, уровень заработной платы, предоставляемые льготы, возможности обучения и программы адаптации в коллективе. Также учтут взаимодействие работодателей с профсоюзами и органами службы занятости.

Для участия необходимо направить заполненную анкету на электронную почту zdravmod@yandex.ru. Дополнительно можно представить материалы, отражающие условия труда для ветеранов: фотографии, документы, презентации объемом до 15 слайдов или видеоролики продолжительностью от 2 до 10 минут. Победителей конкурса определят в конце третьего квартала 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.