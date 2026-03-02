сегодня в 14:11

В Подмосковье 578 подростков получили первые паспорта в феврале

Торжественные церемонии вручения первых паспортов прошли в Подмосковье в феврале. Главный документ в праздничной обстановке получили 578 жителей региона, достигших 14 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подростки могут выбрать формат получения первого паспорта — в торжественной обстановке. Для этого при подаче документов необходимо сообщить о своем желании сотруднику, принимающему заявление.

Документы на оформление паспорта подаются лично в МФЦ в течение 90 календарных дней после достижения 14-летнего возраста.

Для получения документа потребуются свидетельство о рождении, подтверждение гражданства при отсутствии соответствующей отметки, регистрация по месту жительства при наличии, две фотографии размером 3,5×4,5 см и квитанция об оплате госпошлины. Оплатить пошлину можно также в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.