В Подмосковье 5 октября пройдет фестиваль «Фермер Фест» с ярмаркой продуктов

5 октября в Подмосковье пройдет первый агротуристический фестиваль «Фермер Фест» на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне. Для гостей и маленьких посетителей будут организованы мастер-классы, активную развлекательную программу дополнят свежие и натуральные товары от локальных производителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В рамках фестиваля будет организован фермерский рынок. В продаже — сыры, колбасы, свежая и копченая рыба, масло, специи, пастила, мед и другие сладости, свежие овощи и ягоды, крафтовые напитки.

Для любителей сувениров ручной работы будет работать арт-ярмарка с товарами от ремесленников. На площадке будут организованы несколько точек общественного питания: кулинарная лавка «Соседка» с блюдами домашней кухни, раклет-бар «Малевич», где можно отведать сыр, ростбиф с вялеными томатами, гастробар «Синий Банан».

В рамках программы запланированы выступления музыкальных творческих коллективов, активности для детей. Фестиваль продлится с 12:00 до 20:00 по адресу: Коломна, улица Левшина, дом 15. Вход свободный. Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.