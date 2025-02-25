В Подмосковье 5 марта проверят готовность системы оповещения населения

5 марта с 10:30 до 12:00 на территории Московской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен, доведением до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачей в 10:43 информации по телевидению и радио: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!». Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Подмосковья.

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов и радиоканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения и телеканала областного вещания «Телеканал 360» для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.