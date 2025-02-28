В Подмосковье 5 марта проверят готовность системы оповещения населения

сегодня в 10:30

Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения с запуском электросирен и передачей речевой информации по сетям телерадиовещания пройдет 5 марта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области.

Проверка будет проводиться с 10:30 до 12:00. В 10:43 жители региона увидят и услышат по телевидению и радио информацию: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Также Информация о проведении комплексной проверки будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области: «112 МО» и «МЧС России».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных и региональных телеканалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.