В Подмосковье 5 марта проверят готовность системы оповещения населения
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Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения с запуском электросирен и передачей речевой информации по сетям телерадиовещания пройдет 5 марта в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области.
Проверка будет проводиться с 10:30 до 12:00. В 10:43 жители региона увидят и услышат по телевидению и радио информацию: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Также Информация о проведении комплексной проверки будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области: «112 МО» и «МЧС России».
В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных и региональных телеканалов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.