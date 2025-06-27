В Подмосковье 5 июля пройдет ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец»

5 июля на площади у Дома культуры «Старт» в муниципальном округе Луховицы состоится ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец», который с каждым годом привлекает все больше участников и гостей из разных регионов страны. Мероприятие продолжится весь день и обещает множество ярких сюрпризов и развлечений для всей семьи, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Концепция фестиваля включает насыщенную программу. Уже с 12 часов начнут работать фудкорт, сельскохозяйственная ярмарка, торговые площадки и аттракционы, что создаст праздничную и яркую атмосферу с ранних часов. Официальное открытие запланировано на 14:00, после чего в 15 часов стартует концертная программа. Гости смогут насладиться выступлениями Народного коллектива «Театр песни «Остров» из Воскресенска, а также групп «Славяне» и COVER из Луховиц.

Одной из главных особенных частей фестиваля станет участие Международного альянса кулинаров. С 15 часов повара начнут готовить знаменитый «Луховицкий рассольник» по особому рецепту, сварив его в казане объемом 170 литров. Гости смогут наблюдать за процессом, а также принять участие в шеф-стендапе «Шефы бьются с огурцами», где шеф-повара борются за звание лучшего, соревнуясь в создании оригинальных блюд из огурцов. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы и лекции, посвященные пользе ферментированных огурцов, а также шефская беседа «Без фартуков», где профессиональные повара поделятся секретами кулинарного мастерства.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион славится не только своими традиционными мероприятиями, такими как фестиваль «Луховицкий огурец», но и высокой урожайностью огурцов. За первую половину текущего года подмосковные фермеры и сельскохозяйственные предприятия собрали 46,6 тыс. тонн. Наиболее крупными и известными производителями огурцов в области являются такие предприятия, как ООО «Агрокультура Групп», ООО «Луховицкие овощи» и ООО «Центральный маркет». Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.