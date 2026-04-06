В Подмосковье 5 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Возгораний в лесном фонде Московской области 5 апреля не зарегистрировано. С 6 по 8 апреля в регионе прогнозируется I–III класс пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 6, 7 и 8 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. В Луховицком и Ступинском лесничествах установлен I класс, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Подольском — III класс.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны дождь и дождь со снегом. Температура воздуха днем составит от плюс 3 до плюс 10 градусов, ночью — от минус 2 до плюс 2 градусов.

В комитете лесного хозяйства напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо сообщить по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.