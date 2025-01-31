В Подмосковье 47,6 тыс кошек привили от бешенства на бюджетной основе в 2024 году

За прошлый год специалисты государственных ветеринарных клиник министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области вакцинировали на бюджетной основе 47,6 тыс. кошек. Вакцинация проводилась отечественным препаратом «Рабикан», выпуском которой занимается ФКП «Щелковский биокомбинат» из городского округа Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На базе государственных ветеринарных станций можно привить кошку комплексной отечественной или импортной вакциной, которая позволяет защитить питомца и от других заболеваний.

Всего за прошлый год кошкам было проведено свыше 78 тыс. вакцин, направленных на борьбу с бешенством, панлейкопенией, калицивирусной и герпесвирусной инфекциями, а также другими заболеваниями.

Получить консультацию, узнать график работы ближайшей ветклиники или записаться на прием можно по телефону единого колл-центра в сфере ветеринарии по номеру: 8 (495) 668-01-25. Запись к специалистам также проводится через портал государственных услуг Московской области.

Бешенство — неизлечимое и особо опасное заболевание людей и животных, поражающее центральную нервную систему. Его переносчиками могут быть как дикие, так и домашние животные, наиболее восприимчивые из которых — кошки. Регулярная вакцинация является главным средством в борьбе с данным вирусом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.