В Подмосковье 420 кризисных семей сохранили детей в родных семьях в этом году

В рамках проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до 4 лет» участковые социальные службы активно поддерживают семьи, попавшие в кризисную ситуацию. Их главная задача — вовремя выявлять кризисные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации и предоставлять помощь на дому. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«С начала года 420 кризисных семей из региона смогли преодолеть трудности и сохранить детей в родных семьях благодаря социальной реабилитации на дому. Им оказали психологическую, юридическую и социальную помощь, что позволило справиться с жизненными испытаниями и восстановить благополучие», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Сейчас на патронаже участковых социальных служб Подмосковья находятся порядка 1300 семей из группы риска с детьми до 4-х лет. В них воспитываются более 1600 детей.

Региональный куратор Проекта «0-4» в Московской области Светлана Кручинина отметила: «Практика предоставления социального обслуживания кризисных семей на дому в Подмосковье помогает нам решать одну из ключевых задач — сохранение родной семьи для ребенка. Комплексная помощь, которую оказывают специалисты, помогает родителям справляться с трудностями и создавать безопасное и заботливое окружение для своих детей».

Базовыми учреждениями для участковых социальных служб являются восемь Семейных центров помощи семье и детям. В их составе работают 360 специалистов: социальные работники, специалисты по работе с семьей, психологи и юрисконсульты, готовые оказать помощь в любой сложной ситуации на всей территории Московской области. Оперативный сигнал о неблагополучии семьи поступает в Семейный центр, который выполняет важную миссию по выявлению детей и семей, оказавшихся в кризисной ситуации.

Согласно разработанным индивидуальным программам реабилитации семье в целом, а также отдельно родителям и детям оказывается оперативная помощь, что позволяет эффективно реагировать на возникшие проблемы. Семья находится в поле зрения специалистов до устранения всех обстоятельств, приведших к кризисным ситуациям.

Проект «Профилактика социального сиротства среди детей до 4 лет» в Московской области — важный шаг к поддержке семей в трудной ситуации и у него хорошие показатели.

По словам губернатоа региона Андрея Воробьева, в настоящее время в регионе проживают 114 тыс. многодетных семей, где растут 368 тыс. детей. Губернатор отметил, что для поддержки таких семей в области существует целый ряд социальных мер, которые включают в себя в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте и школьное питание. Также многодетные семьи могут рассчитывать на адресную помощь в решении бытовых вопросов.