В Подмосковье 42 школы лишатся второй смены в этом году

В этом году 42 школьных здания лишаются второй смены. Это произошло благодаря вводу новостроек, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

«В этом году у нас очень хороший показатель по снижению второй смены. <…> Важно, что 42 школьных здания лишаются второй смены благодаря вводу новостроек. Можно говорить о том, что это 10 тыс. ребят, которые теперь будут учиться в одной смене», — сказал Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.