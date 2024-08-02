В Подмосковье 41 УК привлечена к ответственности за нарушения содержания МКД

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрено 58 административных дел, из них с участием представителей — 12, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе административного разбирательства все управляющие компании были признаны виновными в совершении нарушения и получили соответствующее наказания.

Так, по итогу штрафные санкции применены в отношении 15 должностных лиц и 41 юридического лица.

В соответствии с КоАП РФ все управляющие компании и должностные лица заранее уведомляются о времени и месте рассмотрения административного дела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.