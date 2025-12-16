В Подмосковье 40 студентов завершили обучение в новом потоке «Школы фермера»

В Московской области завершилось обучение 12-й волны образовательного проекта «Школа фермера» Россельхозбанка. Это — программа, которая помогает жителям региона превратить интерес к сельскому хозяйству в устойчивый агробизнес. 15 декабря выпускники направлений «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство» получили дипломы государственного образца. В этом потоке обучение прошли 40 человек, из которых 9 студентов — ветераны СВО и члены их семей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что обучение проходило на базе Можайского техникума, дополнялось стажировками на ведущих агропредприятиях региона и завершилось защитой бизнес-планов, готовых к реализации. В 12-й волне слушатели представили проекты, направленные на развитие локального производства и сельских территорий — от традиционных фермерских хозяйств до инициатив в сфере виноградарства. В 2026 году Подмосковье готовится войти в официальный перечень винодельческих регионов России.

За 5 лет в Московской области «Школа фермера» выпустила 355 аграриев, а в масштабах страны охватила 83 субъекта в 8 федеральных округах, подготовив более 9 тысяч специалистов. В новом 12-м потоке участвовали 56 регионов России — это рекордный показатель за всю историю проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.