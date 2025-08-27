В Подмосковье 4 сентября стартует этап программы «Школа утилизации: электроника»

В округе Люберцы 4 сентября пройдет первое мероприятие осенне-зимнего сезона экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника». 12 августа состоялось подписание соглашения между тремя министерствами Московской области: экологии и природопользования, образования, имущественных отношений и фондом рационального природопользования о совместной реализации программы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Школа утилизации: электроника» — одна из самых масштабных экологических акций в России. Сегодня она реализуется в 17 регионах, и Подмосковье традиционно является одним из лидеров по сбору и утилизации электронного лома. Приглашаю всех принять активное участие в программе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В рамках программы право на безвозмездную утилизацию отработавшего оборудования имеют сотрудники, посетители и сами органы государственной и муниципальной власти, а также их подведомственные учреждения в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других отраслей. На утилизацию принимается компьютерная, офисная и бытовая техника, включая холодильники, кондиционеры, электроинструмент, станки, научную и медицинскую технику, персональные гаджеты.

Мероприятия осенне-зимнего сезона продлятся до 26 декабря. Расписание приема электронного лома по муниципальным образованиям, а также условия участия в программе можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.