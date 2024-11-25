В Подмосковье 37 тыс человек получают меры поддержки для участников СВО и семей

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева в ходе совещания управляющего состава правительства региона и глав муниципалитетов сообщила, что в Подмосковье 37 тыс. человек получают льготы для участников СВО и их семей.

«У нас есть региональные льготы для участников СВО, очень много льгот, которые оказываются семьям с детьми, пожилым родителям. Новая мера поддержки — выплаты на школьную форму детям, чьи отцы погибли на СВО», — сказала Болатаева.

Она добавила, что в Московской области 37 тыс. человек получают льготы. К мерам поддержки относятся внеочередное зачисление детей в детский сад и освобождение от платы за него, бесплатная продленка, кружки и секции, бесплатное питание в школах и ВУЗах. Для пожилых родственников участников СВО доступны бесплатные соцуслуги на дому, социальная газификация и бесплатный отдых в санатории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.