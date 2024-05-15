В Подмосковье 350 студентов пройдут школу вожатых для работы в детских лагерях

С 26 мая в Московской области стартует первая смена в детских лагерях. Для работы с детьми подготовят более 3 000 вожатых. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Первая смена в Подмосковье стартует уже с 26 мая и у нас в регионе будет работать более 100 детских лагерей. Для работы в детских лагерях мы подготовили более 350 вожатых, которые уже заканчивают свое обучение», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Студенты педагогического института уже прошли специальные тренинги и семинары, которые помогают им грамотно выстроить работу с детьми. Выпускной экзамен вожатые сдадут 25 мая в нашем оздоровительном центре «Литвиново».

В программе для молодых педагогов предусмотрены все необходимые знания — от безопасности до педагогики. Только после комплексной подготовки они могут приступить к работе в детском лагере.

Московская областная школа вожатых реализуется совместно с Московским педагогическим государственным институтом и проектом «Всероссийская школа вожатых».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.