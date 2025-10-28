В Подмосковье 32 племенных хозяйства обеспечивают генетический потенциал отрасли

В Московской области активно развивается племенное молочное животноводство, определяющее продуктивность молочной отрасли. Сегодня в регионе работает 32 племенных организаций, из которых 12 — племенные заводы. Их работа способствует повышению надоев и эффективности отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Средний надой в этих хозяйствах достигает 10 тыс. кг молока на корову в год, что превышает средний показатель по области. Крупнейшими племенными заводами Подмосковья являются племзавод «Барыбино», «Наро-Осановский», «Агрофирма Сосновка», «Племзавод Пойма» (филиал ФНЦ ВИК им. В. Р. Вильямса) и Предприятие «Емельяновка». Например, «Агрофирма Сосновка» в третий раз подтвердила статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы от Минсельхоза РФ.

В хозяйстве содержится более 6,5 тыс. голов КРС, из которых 2,5 тыс. — дойное стадо. Ежедневно предприятие производит свыше 75 тонн молока. Являясь частью Агрохолдинга «ОСП агро», «Сосновка» вносит вклад в общие результаты компании, где общее поголовье КРС превышает 14 тыс. голов.

Совместно с АО «Предприятие «Емельяновка» агрофирма является одним из флагманов племенной работы по голштинской породе в регионе. Ежегодно эти предприятия реализуют на рынок до 550 голов высококлассных племенных нетелей, способствуя улучшению генетического потенциала молочного животноводства страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.