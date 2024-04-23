сегодня в 13:15

В Подмосковье 30 каруселей допустили до работы

За прошедшую неделю инспекторы Гостехнадзора Минэкологии проверили 30 подмосковных аттракционов в городских округах Мытищи, Пушкинский, Сергиево-Посадский. По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«Все больше уличных парков развлечений открывает свои двери для посетителей. Сезон эксплуатации развлекательных технических средств начался, однако к работе допускаются только карусели, прошедшие техническое освидетельствование наших специалистов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе в рамках проведения контрольных мероприятий сотрудниками управления Гостехнадзора Минэкологии было проверено 7 аттракционов в местах их эксплуатации.

По результатам осмотров развлекательных средств, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов выявлено не было.

«По поводу старых аттракционов жителям переживать не стоит, если такое оборудование прошло все проверки и получило разрешение специалистов гостехнадзора на работу, поводов для беспокойства нет», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.