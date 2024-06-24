В Подмосковье 30 июня состоится XV фестиваль колокольного искусства

Гостей фестиваля ждут: семейная эстафета; турнир по мини-футболу; спортивные активности: армрестлинг, теннис, канат, гиря; выступления звонарей; концерт творческих коллективов городского округа.

Все желающие смогут посетить мастер-классы: по кузнечному мастерству от Игоря Чижова; по гончарному искусству; по колокольному звону; по кулинарии от Олега Ольхова.

Розыгрыш ценных призов состоится на благотворительной лотерее для многодетных семей. Также на территории будет работать ярмарка народных художественных промыслов.

Мероприятие состоится 30 июня с 8:00 до 18:00 по адресу: г. о. Павловский Посад, Троицкий храм, д. Аверкиево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.