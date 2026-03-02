сегодня в 14:24

В Подмосковье 3 марта пройдет вебинар по наставничеству

Вебинар для педагогов Московской области, посвященный наставничеству в современной школе, состоится 3 марта в 15.00. Эксперты расскажут о практиках выстраивания системы наставничества и развитии молодых специалистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники обсудят, как система наставничества помогает формировать квалифицированные педагогические кадры. Специалисты представят успешные практики и поделятся опытом внедрения наставнических моделей в школьной среде.

Отдельное внимание уделят развитию личности ребенка через механизмы самоуправления и наставничества. Эксперты также рассмотрят роль наставников в профессиональном становлении молодых учителей русского языка и разберут формы и методы наставничества при преподавании точных наук.

Начало вебинара в 15.00. Трансляция будет доступна по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/87450920881063. Участие возможно по предварительной регистрации: https://forms.gle/raLBbpUaekvVEYgu8.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.