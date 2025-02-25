В Подмосковье 3 детей участника СВО получили 500 тыс рублей алиментов

Житель Подмосковья, заключив контакт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, оплатил алиментную задолженность на сумму порядка 545 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

На исполнение в Серпуховский районный отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области из Саранска поступило исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере ½ части всех доходов ежемесячно. Однако уже на момент поступления к судебным приставам Подмосковья в рамках исполнительного производства была значительная задолженность по уплате алиментов.

Во исполнение судебного решения о взыскании алиментов сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны, о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника — земельного участка.

Мужчина официально не был трудоустроен, стабильного заработка не имел. В отделе судебных приставов должнику дали направление в кадровый центр Подмосковья. Однако гражданин мер к трудоустройству не принял. В связи с тем, что должник длительное время в полном объеме не исполнял решение суда об уплате алиментов, сотрудник службы составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику по алиментам наказание в виде 40 часов обязательных работ.

И только после применения мер административного принуждения должник начал погашать задолженность по алиментам, которая к тому моменту уже перевалила за полмиллиона рублей. Таким образом, к концу 2024 года была уплачена почти половина задолженности.

В январе текущего года на депозитный счет отдела поступило 300 тыс. рублей в счет погашения задолженности по алиментам. В ходе очередного приема должник уведомил судебного пристава о том, что заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, предоставил всю необходимую информацию для удержания текущих алиментных платежей.

В результате планомерного применения мер принудительного взыскания трое детей получили законные алименты — 545 000 рублей накопившейся задолженности было уплачено в полном объеме, а на днях поступил первый платеж в счет погашения текущих алиментов. Дальнейшее исполнение решения суда о взыскании алиментов находится на контроле судебных приставов.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.